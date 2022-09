Ilmar Raag: spikker peaministrile, kuidas teha erakorralisi pöördumisi

Näiteks Vladimir Putini hiljutine teleesinemine sisaldas selget stratkom elementi, sest Putin teatas osalisest mobilisatsioonist. See on sõnum, mida on raske ignoreerida, isegi kui me ei pruugi uskuda, et mobilisatsioon muudab sõja käiku. Milline oli aga Eesti riigi tegu, mida peaministri pöördumine meile edastas?