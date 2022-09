Ukraina emade dilemma: hoida taset Ukraina koolis või täita seadust ja panna laps Eestis kooli

Kaheksa-aastane Angelika lippab koos oma väikese õe Vassilissaga Paldiski korrusmajade vahel mänguväljakull. See on üürike aeg, mille ta saab oma Ukraina koolitükkide vahelt näpata. „Hommikul kell kaheksa algavad veebitunnid. Õpetajatega õpitakse keskpäevani, siis algavad kodused ülesanded,“ kirjeldab tüdruku ema Ksenia. Ja õpe on intensiivne. Näiteks reedel, kui kohtume, on matemaatika kontrolltöö. Ka kolmeaastasel Vassilissal on veebitunnid. Tema lasteaiaõpetaja mängib klaverit, laulab, õpetab kujundeid. „Ja isegi lasteaial on kodutööd!“ kirjeldab Ksenia, kes organiseerib seda kõike mobiiltelefonist. Arvutit perel Eestis ei ole.