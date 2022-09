Euroopas puhuvad populismituuled? Itaalia valmistub parempöördeks

Euroliidu jaoks on tegu juba teise järjestikuse n-ö ärapööranud liikmesriigiga, kus peale on jäänud euroskepsis. Pealegi ei ole need n-ö teisejärgulised Balti või Balkani riigid, vaid üks on Skandinaavia ja teine Lääne-Euroopa kaalukate juhtriikide seas.