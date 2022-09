Sugulased kõlbavad selleks harva – neil on liiga palju omi asju, vaadake, kuidas nad on kogu aeg millegagi hõivatud. Ja õnne võib leida… ainult järjekorras arsti juurde. Oo, kui palju eredaid muljeid saab polikliinikust! Arst võib olla tähelepanelik või vastupidi ükskõikne, medõde vastutulelik või hajameelne, diagnoos võib olla ähvardav või tõotada tervenemist. Aga üks proua järjekorras ütles… Ja keegi vastas selle peale… Ja kui meeldiv väsimus valdab pärast tervet päeva polikliinikus – tööpäev oli sisutihe, retseptid on käes (ravimisele saab pühendada järgmise päeva), protseduurid määratud, elu pulbitseb.