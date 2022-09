Valgekraede kuritegevuse ohvrina tunned end ära arstijärjekorra lõpus

Valgekraede majanduskuritegusid on tavainimese pilgu järgi ilmselt kahte liiki. Näiteks viimatine Eriali hoiu-laenuühistu kaasus, mis on praegu ka kohtumenetluses, on sedasorti juhtum, kus otsene ohver tunnetab oma kaotust väga selgesti. Igast eluvaldkonnast kliente paigutas oma sääste laenuühistusse, uskudes selle pidajate juttu 16% tootluse kohta. Selgus, et kõik oli bluff ja nende raha on läinud.