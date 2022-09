Sille Hallang: mida teha, kui ei jõua enam laenu tasuda? Kuidas tasuda makseid väiksemas summas?

Suve algusest on euribor pärast ligi seitsmeaastast miinuspoolel olemist muutunud jälle positiivseks ja see trend jätkub prognoosi kohaselt nii sellel kui ka järgmisel aastal. Euribori tõus suurendab laenumakseid. Seni kuni euribori määr oli negatiivne, tuli kodulaenult maksta vaid pangaga kokku lepitud intressimarginaali. Nüüd, mil euribori määrad on taas positiivsed, lisandub intressimarginaalile euribori väärtus. Näiteks kui laenulepingu järgne intressimarginaal on 2,1% ning sellele lisandub 6 kuu euribori väärtus, mis 19. septembril oli 1,73%, siis intressimakset arvestatakse mitte enam 2,1%-lt, vaid 3,83%-lt. Ehk kui 30-aastase tähtajaga laenu jääk on 100 000 eurot, siis kallineb igakuine laenu tagasimakse üle 90 euro võrra. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu.