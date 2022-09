FOTOD | Käivitus enam kui miljoni teosega uus raamatukogude laenutusplatvorm

„MIRKO üks olulisi eesmärke on tuua raamatud lähemale ja tagada vaatamata elukohale paindlik raamatute kättesaamine,“ kõneles tänasel laenutusplatvormi tutvustuspäeval rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo. „MIRKO võimaldab pääsu kirjanduse juurde ilma, et peab raamatukogusse teosele järele minema.“ MIRKO kaudu tellides jõuab raamat pakiautomaati või kulleriga koju 2–4 päevaga ning tasuda tuleb ainult transpordikulu. Tellitud teos jõuab lugejani talle kõige lähemast raamatukogust, kus raamat või noot on laenutamiseks saadaval.