PÄEVA TEEMA | Üliõpilaskondade liit: 12-kuuline ajateenistus suurendaks üliõpilaste ebavõrdsust

Kui ajateenistus kestaks 12 või lausa 18 kuud, siis on tõenäosus, et inimene kõrgkooli ei jõua, palju suurem. On ju teada, et mida suurem paus õpingutesse jääb, seda keerulisem on taas alustada. Samuti peaks ümber vaatama kõrgharidust reguleerivad õigusaktid, mis hetkel lubavad akadeemilist puhkust ajateenistuse läbimiseks võtta kuni üheks aastaks.