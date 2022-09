Kõik muusikud unistavad Eestis maailmaklassi bigbändi loomisest. Esitada suure kollektiivina palasid, mille tekstuuride, dünaamika ja muusikaliste võimaluste rohkus tundub kohati isegi uskumatuna, suudavad üksnes need, kes on oma ala professionaalid ja kelle pillid on pelgalt vahendid. Selle taga on arvukad tunnid, et mõista ja tajuda oma instrumenti kui oma viit sõrme. NWJO-sse kuuluvad täpselt sellised muusikud siitsamast meie kodust.