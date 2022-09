Olev Remsu: Putini ainus võimalus on muuta repressioonid veel julmemaks

Muidugi on Vladimir Putin sõjakurjategija ja peaks kandma selle eest vastutust, nõnda, nagu peaaegu juhtus Serbia juhi Slobodan Miloševićiga, ent siiski ei maksa ainult Putinit kurjuse kehastusena kujutada. Kui me vaatame praeguse Venemaa alade ajalugu viimasel poolel tuhandel aastal, siis on seal alati diktatuurimeel ja läänevastasus peale jäänud.