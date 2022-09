Karmo Tüür: režiimid vahetuvad, kui eliit saab aru, et järgmisena võivad löögi alla sattuda nad ise

Araabia kevade taga polnud ka alguses mitte mingit koordineeritud ja mõtestatud tegevuskava, need inimesed ei tulnud tänavatele selleks, et režiimi kukutada ja hakata valitsema. Vaatamata sellele kukkusid diktaatorid ja valitsused, sest selgus, et neil polnud tegelikult seda illusoorset toetust, mille sisse kõik veel päev varem uskusid.