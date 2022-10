Vene politsei räige jõhkrus. Üks meesprotestija vägistati, tema sõbrannat veeti juukseidpidi ringi

Pärast seda, kui Balti riigid ja Poola sulgesid piirid Venemaa turistidele, oli idanaabritelt kuulda selle kohta teravat kriitikat. Kogu elu Venemaal elanud Zahharov aga ütles, et ta tervitab iga viisakeeldu ja juba ammu oleks kõik riigid pidanud keelama venelastel üle piiri tulla. „Kõik venelased vastutavad Ukrainas alustatud sõja eest. Me kõik ei ole süüdi, aga me vastutame,“ rõhutas ta.