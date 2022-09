Kirjuta särav laulupeokõne!

Olenemata sellest, millest on kõnes juttu ja mis sündmuse puhul kõnet peetakse, on tähtis pöörata tähelepanu kõne ülesehitusele. Kõne ülesehitust on võrreldud lennureisiga: nii nagu lennureisil, on ka igal kõnel algus, keskpaik ja lõpp. Seejuures öeldakse, et õnnetused juhtuvad enamasti just alguses ja lõpus, mistõttu tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuidas kõnet alustada ja lõpetada.

Sisu kõrval on oluline ka vorm – see, kuidas sisu edasi antakse. Vormiline pool hõlmab ka keelekasutust. Kuna kõned on üldjuhul pigem lühikesed, on igal sõnal seda suurem kaal. Head tähelepanupüüdjad on kõikvõimalikud kõnekujundid, mille hulka kuuluvad näiteks metafoorid, võrdlused ja oksüümoronid. Ka retoorilised küsimused, pöördumised ja hüüatused toimivad hästi, kuid nendega ei maksa liialdada.

Kõnevõistlusest saab traditsioon?

Kõnevõistluselt ootab Pärt Uusberg ennekõike noorte isiklikku lähenemist XIII noorte laulu- ja tantsupeo juhtmõttele „Püha on maa“. „Usun ja loodan, et taolise teemaga on igaühel oma isiklik side. Võib-olla esmalt tundub teema kuidagi universaalne, üldine, aga kui süveneda, siis küsimusele, mis ikkagi on sulle püha, või mis on üldse püha või kas on veel midagi püha, võib olla väga erinevaid vaatenurki, vastuseid.“ Uusbergi sõnul võiks arutleda ka teemal, mis üldsegi see sõna „maa“ ses lauses tähendab? On see Eestimaa, on see planeet Maa, on see loodus üldisemalt või maa kui maailm? Isegi sõna „on“ üle võib tema sõnul soovi korral pikemalt mõtiskleda. „Kokkuvõttes on tegu ju loovülesandega ja eks igaüks loobki oma terviku. Jään igal juhul huviga neid tervikuid ootama,“ lausub kunstiline juht.