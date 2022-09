Nael kukub ja konservatiivid kaotavad toetust. Briti uuest peaministrist Liz Trussist tahetakse juba lahti saada?

Briti peaminister Liz Truss sai valitsusaja algul Suurbritannia suurematelt lehtedelt kiidusõnu, kuid praegu on ta sattunud kriitikalaviini alla.

Napilt kolm nädalat Suurbritannia peaminister olnud Liz Truss saab halastamatut kriitikat juba nii kodu- kui ka välismaiselt meedialt, poliitilistest oponentidest rääkimata. Truss tuli võimule erakordselt keerulisel ajal, kui on tungiv vajadus kiirete otsuste järele. Neid ta ka lubas. Ometi läksid asjad omasoodu ja ligi poolt tema ametiaega on varjutanud Elizabeth II surmale järgnenud leinaaeg. Otsused, mida konservatiivide valitsus sai eelmisel nädalal lõpuks tegema hakata, on pannud nii konservatiivide toetuse kui ka naelsterlingi kursi kivina langema ja andnud Liz Trussile Margaret Thatcheri wannabe tiitli.