Praegune kõige trendikam teadmine kõlab nii: iga sinu keharakk on võimeline reageerima muutustele – isegi emotsioonidele! –, et organism läheks tagasi tasakaalu. Kui teed trenni, saab tasakaal veidike häiritud ja organism õpib end paremini kaitsma. Kui treenid üle, ei suuda immuunsüsteem sellele enam vastu astuda ja pikalt keha kurnates jääd hoopis haigeks. Söögimaailmas on asjad veel keerulisemad.