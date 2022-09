Narval on ülihea geograafiline asend, ta on sillapea ida ja lääne vahel. See tagas ka Läänemerre suubuva jõe ääres paiknevale sadamalinnale läbi sajandite majandusliku edu. Kuid samadel põhjustel peeti linna sõjaliseks võtmepositsiooniks ja himustati endale.