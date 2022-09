Parempoolsed: riigi kärpekava võiks alustada riigihalduse ministri ametikoha kaotamisest

Varasemalt on riigihaldusministrid silma paistnud näiteks maskisaadetiste taustal poseerimisega ning algatusega tõsta ministrite eluasemehüvitist. Peale seda, kui Siim Kiisleri ja Arto Aasa ühise jõupingutusega haldusreformi esimese etapiga ühele poole saadi, pole kohaliku- ja regionaalarengu valdkonna eest vastutavad ministrid suutnud riigireformi elluviimisega jätkata ja tegelevad põhiliselt asendustegevustega. Sestap arvame Parempoolsetes, et tagumine aeg on see ministrikoht kaotada.