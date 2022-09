Kuid tema elu viimased kümme aastat on kulgenud erilise raskuse all: nüüdseks on ta kahe erivajadusega lapse ema. 18-aastase tütre erivajadus kujunes välja alles viimase paari aasta jooksul, pinge mõjul, mille tekitas autismi diagnoosiga vennaga ühe katuse all elamine.