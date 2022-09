JUHTKIRI | Silmamoonduse eelarve

Eelarve kulud kasvavad eelnõu järgi küll veidi rohkem kui tulud (18% vs. 16%), aga majanduse pidurdumise tõttu on seda lihtne põhjendada vajadusega teha vastutsükliline eelarve. Rääkimata sellest, et kaitsekulutusi suurendada on praeguses olukorras vältimatu – need kasvavad ligi poole võrra 2,8%-ni SKP-st, aga unistuste riigikaitset ei saa selle eest veel kaugeltki.