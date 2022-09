PÄEVA TEEMA | Abilinnapea Madle Lippus: lubame, et täiendavad koolikohad tulevad. Lasteaiad on juba töös

Tallinna linnaplaneerimise ja ruumiloome üksused on koostöös haridusametiga, mis on alates augustist värske juhtimisega, teinud algust lasteaedade võrgu ruumilise planeerimisega. Selleks võrdleme olemasolevate lasteaedade asukohti ja täituvust elukohtade paiknemisega. Selle põhjal on selgelt välja joonistunud piirkonnad, kus kodulähedastest lasteaedadest on puudus ning kus peame nüüd otsima võimalusi uute lasteaedade rajamiseks. Järgmise sammuna on kavas samasugune analüüs teha ka koolikohtade kohta ning selle põhjal uuendada ka koolivõrgu planeerimise kava.