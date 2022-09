Tõnis Mölder: Kaja Kallas esitas inflatsioonipeo eelarve

Eelmisel aastal hukkus Eesti liikluses 55 inimest. Need on inimesed meie endi seast. Iga sent, mis pannakse täiendavalt teede investeeringusse ehitamaks välja turvalisemad 2+2 põhimaanteed, toob kasu nii majandusele ning tõstab liiklusturvalisust. Tolmuvabakatte teede investeeringute maht langeb järgnevatel aastatel 25 miljonilt 0-ni. Arvestades inflatsiooni kasvu ei anta raha täiendavalt meie teede korrashoiule, mis langetab olulisel määral meie teede turvalisust ja liiklusohutust. Teede rahastus peab olema stabiilsem ning mitte sõltuma poliitilistest tõmbetuultest.