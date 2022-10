FOTOD | Selgusid tänavused muusikapreemiate saajad

Helikunsti sihtkapitali esimees Marje Lohuaru kiitis muusikuid, öeldes, et vaatamata koroonaviiruse pandeemiale ja ärevatele aegadele on Eesti muusikaelu erakordselt tihe ja dünaamiline, omades mõjusat ja laiahaardelist tähendust meile kõigile, ja seda ka rahvusvaheliselt. „Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali preemiatele esitati tänavu üle seitsmekümne nominendi ja need 12 preemiat katavad ainult murdosa nendest loojatest, keda sooviks tunnustada. Suur tänu teile!“ ütles Lohuaru.