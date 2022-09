PÄEVA TEEMA | Lauri Laats: valitsus teeb elektri universaalteenusega külma - KOV-d laenamisest ei pääse

„Võidupäeva valitsus“ teeb külma arve kohalikele omavalitsustele ja nende hallatavatele asutustele. Koolid, lasteaiad, raamatukogud, hooldekodud, sotsiaalkeskused, kultuurimajad on üldjuhul just kohalike omavalitsuste hallata ning kasutuses olevad hooned on funktsioonist tulenevalt üsna suured. Praeguse seisuga peavad omavalitsused universaalteenusest suu puhtaks pühkima ning lihtsalt leidma vajaliku raha oma asutuste üleval pidamiseks. Tulumaksu laekumine küll kasvab, kuid inflatsioon ja muud kulud on sellest kaugele eest ära kapanud. Reaaltulu ei kasva, küll aga reaalkulu.