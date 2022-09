Igor Taro Putini kõnest: 18-minutise hilinemise järel asus ta suurema sissejuhatuseta segast peksma

Samal ajal tegeles Ukraina sõjavägi Lõmani piirkonnas tuhandete vene sõjaväelaste kottivõtmisega. Putini nõudmisel loodusetusse olukorda sattunud okupantide üksused valmistusid põgenema ukrainlaste turmule all. Võib-olla üks väheseid inimesi, kes midagi sellest aimas, oli hiljuti paljudest oma võitlejatest ilma jäänud. Ta vahtis lakke ja siis jälle Putinit sellise pilguga, et ei usu ühtki selle uskmatu sõna. Tema nimi on Ramzan Kadõrov.