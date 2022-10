KULTUURIBIIT | Helilooja ja muusiku Jakob Juhkami playlist

Jakob ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Kuna muusikat on liiga palju ning ainult kümmet lugu eristada väga keeruline, otsustasin teha seda Eesti muusika seast. Valisin viidetega albumitele, sest see formaat on ununev, kuid väga oluline. Ma pole loomult väga aateline inimene, aga meie muusikas on see miski, mis mõnikord on jälk, kuid õigest kohast otsides ainult meile arusaadav ilu. Hinnakem haruldast liiki - Eesti albumit.“

Kogu muusikalisti saab tervikuna kuulata siit.

Vaiko Eplik ja Eliit „Lühidalt supernoovadest“

Siit sai minu jaoks kõik alguse. Olin 14-aastane, ostsin äsja saabunud sünnipäevaks üsna pimesi Vaiko esimese sooloalbumi ning see lugu avas lisaks plaadile ka tohutu raksatusega minu meeled - sain aru, et niimoodi tahan ka mina muusikat teha ning Vaiko tõestas, et seda kõike on võimalik teha üksi. The rest is history, nagu öeldakse.

Borm Bubu „Being forced to eat poo while you are still alive“

Loogiline elude ja saatuste jätk - Vaiko poeg Villem avaldas äsja septembris oma esimese täispika albumi „Code Brown“. Lõin siin lõppviimistlusega kaasa ning kuulasin seda albumit tohutult palju. Sellist soundi, stiili ja pillimängu pole varem Eestis olnud ning mina olen jätkuvalt vaimustuses.

Nevesis „Rock53“

Eesti parimalt psühhedeelse grunge plaadilt. „Pink magnet masters“ on selle viie aasta jooksul korduvalt naasnud kuskilt alateadvusest meelde ning panen siis alati jälle hea meelega uuesti peale - soe ja tuttavlik, samas nutikate nurkade ja lõdvalt professionaalse vormikompaga.

J.M.K.E. - „Jäneste invasioon“

J.M.K.E. ei ole punk. Punk on seal üks osis, aga see helikeel, kus Villu Tamme oma harmooniate ja rütmidega selle plaadi peal ära käib, on midagi väga väga erilist. 1996. aasta album on minu jaoks J.M.K.E. tipp - tihti lausa atonaalne, terav ja nii pagana tark.

Jarek Kasar „Suur armastus“