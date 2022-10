Kalev Stoicescu: hullu tsaari klounaad jätkub

24. veebruari eelne stsenaarium kordus. Toona tunnustas Venemaa karikatuursete Donetski ja Luganski „rahvavabariikide“ iseseisvust, kuid alles hiljem tekkis küsimus nende piirides. Mõni päev hiljem selgus, et Moskva peab silmas oblasti piire, kuivõrd Venemaa kontrollis üksnes üht kolmandikku Donbassist. Nüüd on sama lugu. Kõik ettevalmistused annekteerimiseks olid tehtud, kuid Kremli suuvooder Dmitri Peskov tunnistas avalikult, et veel pole teada, mis piirides „liitumine“ toimub.

Putin teatas, et Ukraina maad jäävad „alatiseks“ Venemaaga. Vaevalt küll.

Tänasel totaalselt ebaseaduslikul annekteerimisel ei ole mingit mõju rahvusvahelisele õigusele ega nende oblastite tulevikule. Putin teatas, et Ukraina maad jäävad „alatiseks“ (na vsegda) Venemaaga. Vaevalt küll. Putini saatuse irooniana olgu mainitud, et just täna, annekteerimise päeval, on kotti langemas umbes 3000 vene sõdurit Limanis, kelle hävitamine koos piirkonna hõivamisega saab olema väga valus ja ohtlik kaotus venelastele Donbassis.

Nii mobilisatsioon kui annekteerimine on selged märgid Kremli meeleheitlikkusest. Ukraina on haaranud initsiatiivi, tegutseb edukalt ja vabastab oma maad ning saab jätkuvalt tõhusat abi, kui Venemaa tegutsemise ja olukorra eskaleerimise võimalused, samuti ressursid, on ammendumas.