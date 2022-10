FAKTIKONTROLL | Kas Jaak Aabil on õigus, et Eesti energiakandjate hinnad on tõusnud kaks korda kiiremini kui Leedus ja Lätis?

Jaak Aab (Keskerakond) väitis 12. septembril Keskerakonna kutsel korraldatud protestil kõrgete elektrihindade vastu Aktuaalse Kaamera reporterile, et „Eesti energiakandjate hinnatõus on viimase nelja kuuga, siis kui eelmise valitsuse toetused enam ei kehtinud, tõusnud kaks korda kiiremini kui Leedus ja Lätis.“

Kontrollime, kas Aabil on õigus, et Eesti energiakandjate hinnatõus on viimase nelja kuu jooksul olnud lõunanaabritest kaks korda kiirem.

KONTROLL

Energiakandjateks loetakse üldiselt elektrit, gaasi, tahkekütust ja soojusenergiat. Nende energiakandjate hinnatõusu on võimalik vaadelda nii börsihindade kui lõpptarbija hindade lõikes.

Faktikontroll pöördus Jaak Aabi poole, kes täpsustas, et võrdleb lõpptarbija hindade tõusu, mida on võimalik riiklike meetmetega reguleerida. Oma väite tõestuseks viitas Aab ka kindlale Eurostati allikale ja selle kohta Rahandusministeeriumis loodud graafikule. Aabi viidatud HICP (Harmonised Index of Consumer Prices ehk harmoneeritud tarbijahindade indeks) statistika võrdleb energiakandjate lõpptarbija hinnatõusu aastase muutuse protsenti, kus näitena on toodud võrdlus juunist 2021 juunini 2022.

Kuigi tabelist jääb tõepoolest mulje, et Eesti inflatsioon on lõunanaabritega võrreldes kahekordne, ei kinnita see Aabi esitatud väidet, sest võrreldakse aastast hinnatõusu protsenti, mitte viimase nelja kuu oma. Vaatame HICP andmeid lähemalt. Aastast inflatsiooni arvutatakse indeksi põhjal, mis näitab energiakandjate harmoniseeritud hinna muutust ja võimaldab arvutada hinnatõusu ka lühema perioodi jooksul. Nii saame teada, et Eestis oli energiakandjate hinnatõus lõpptarbijale 2022. aasta augustiks maikuuga võrreldes 32%, Lätis ja Leedus mõlemas aga 27%. Järelikult ei vasta tõele, et viimase nelja kuuga on Eestis hinnad kasvanud kaks korda kiiremini kui Lätis ja Leedus.