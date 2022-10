Visuaalkunstnikud: kui teosel on üks tähendus, siis pole see kunst, vaid propaganda

Kaasav ruumikogemus on lõbusam ja emotsionaalsem ning jääb tugevamini meelde. Lavastatud ruum mängib alateadlikel tajudel ega sööda sisse sõnumit stiilis „säh, siin on kunst, tarbi!“. Üks selline ruum on valminud Tallinnas Kanuti Gildi SAALis, selle autorid on visuaalkunsti taustaga kunstnikud Marten Esko ja Mihkel Ilus, kelle eelmine suurem koostööprojekt oli 2016. aastal valminud „Tupik“.