Eesti seadused näevad ette, et laps peab olema kooli registreeritud. Sõjapõgenikest osal on pere Ukrainas, osa neist on valmis kohe tagasi minema ning peavad oluliseks Ukraina kooliga sideme pidamist ja Ukraina koolis õppimist. Seda enam, et siin on ringleb ka info, et Ukraina kool, kui nad tahaksid sinna tagasi minna, ei tunnista ajutist mujal õppimist. Nad on mitme info mõjuväljas ja nendega tuleb rääkida. Meil on kaks suurt eesmärki: neid ette valmistada või heas vormis hoida, et nad saaksid koju tagasi pöördada. Ja teiseks, valmistada neid inimlikult ette eluks, kus iganes see elu peaks ka toimuma.