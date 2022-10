KOLUMN | Harri Tiido: keda mobiliseeris Putin esimesena? Eks ikka kolooniate elanikke ja venelasi, keda Vene eliit ise põlgab

Praegune Venemaa on minevikus ise olnud pidevalt koloniaalriik ja on seda ka praegu. Ühtlasi on Venemaa juhtkond, ükskõik kuidas seda siis mingil ajahetkel ka nimetatakse, olnud elanikkonna jaoks nagu välismaalased – nagu kolonisaatorid (Venemaa enesekolonisatsiooni ajaloost rääkisin pikemalt veebruarikuus Vikerraadio sarjas „Taustajutud“).