KOLUMN | Margit Adorf: Pipraveski? Nii kallis! Mis kuradi Pežoo? Calvin Kleini stringid, viis paari? Hullud päevad jälle hoos

Kui mu mälu mind ei peta, siis ennemuiste kestsid nii hullud päevad kui osturalli nii umbes 3-4 päeva. Nüüd aga on kaubanduskeskused oma alepralle aja pikemaks venitanud, mõlemal on päevad nüüd nädal aega jutti ehk seitse päeva. Tundub, et kindlasti tahetakse kätte saada ka see hinnatundlikum seltskond, kellel kuu lõpus raha otsas ja palgapäev pole veel saabunud.

Ostmine on teada-tuntud stressi maandamise vahend. Uuringud on näidanud, et ostuotsuste tegemine võib anda sellise tunde, et meil on oma elu üle kontroll. See võib leevendada ka kurbust. Inimesed ostavad asju stressi maandamiseks. Ja ma pean tunnistama, et ma olen seda ka enda peal märganud.