Atso Matsalu: au Tallinna WTA turniiri korraldajatele! Miks valitsus seda ometigi toetamast keeldus?

Lõppeval nädalal toimus Eestis esmakordselt rahvusvaheline naiste WTA 250 kategooria tenniseturniir Eestis. See on suur au meile kui võõrustajariigile. Samuti täitus paljude eestlaste pikaaegne unistus, kui on nähti Kaia Kanepit ja Anett Kontaveiti oma koduväljakul võistlemas.