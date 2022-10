Sander Sõõrumaa: heidikute toimetuleku ja ravi eest juba maksame, nüüd tahavad veel oma parki ka

Tallinna ööelunõunik Natalie Mets ütles 28. augusti Päevalehes, et joodikute pargi loomine võib olla „väga mõistlik mõte“. Vastupidi. See on väga ebamõistlik lähenemine probleemile, mille tuum ei ole selles, et eestlaste esteetiline ilumeel ei kannataks joobes inimest välja. Meil on ühiskonnana probleem alkoholi (liig)tarbimisega. See, kui me loome elukeskkonnas piirkondi, kus võib ennast rahumeeli pildituks juua ja vedelema jääda, on suur samm väga vales suunas.