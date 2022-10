Nord Streami sabotaaž kui märk Venemaa agooniast

Vladimir Putin kindlustab väga sügava järjekindlusega seda, et Venemaal ei oleks peale oleviku ka tulevikku. Viimase paari nädalaga on selleks palju tehtud. Kui mobilisatsiooni on teoreetiliselt võimalik iga kell lõpetada, siis annekteeritud Ukraina alasid Venemaast lahutada on tulevikus keeruline ja valus ning see võib tekitada paljudes föderatsiooni rüpes olevates vähemusrahvustes mõtte: kui osa „legitiimseid“ piirkondi impeeriumist juba eraldub, võiksime meie sama teha.