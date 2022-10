Mis on Jüri Arraku kustumatu fenomeni taga?

„Modell on kunstniku käepikendus!“ see unustamatu Kreisiraadio klipp Arrakust modellidega on toonud eesti keelde kustumatu väljendi ning on hea näide Arraku tuntusest. Jüri Arraku 85. sünnipäeva-aasta näitused toovad mõnusalt kokku kunstniku loomingulise tee.

Arraku loominguline töö sai justkui vahekokkuvõtte 85. sünnipäeva-aastal tuues kokku kunstniku varasema loomingu suurepärase näitusega Mikkeli muuseumis ning viimaste aastatel valminud akvarellmaalid Viinistu kunstimuuseumis. Need sündmused ajendavad tagasi vaatama kunstniku loomingulisele karjäärile - mis eristab teda kõigist teistest kunstnikest Eesti kunstimaastikul. Võib väita, et lisaks tema loomingule on kunstniku ühiskondlik aktiivsus ning valmisolek ja julgus erinevatel teemadel sõna võtta ning samuti kultuuride ülene koostöös see miski, mis on aidanud tema loomingul püsida värskena ning andnud võimaluse tõlgendada Arraku loomingut erinevate nurkade alt.

Kuigi kunsti võimueliit on vahepealsetel aegadel olnud üsna tõrges 60-ndate avangardkunstnike tõlgendamisel, on Arraku fenomen laiema publiku seas säilinud. Kunsti võimueliidiga ei teinud lepitust ka Arraku kriitilised väljaütlemised 90ndate kunstimaastiku kohta ning vastuolu Eesti kaasaegse kunsti emaks tituleeritud Eha Komissaaroviga. Nii mõnegi kunstniku jaoks oleksid taolised väljaütlemised osutunud kunstimaastikul enesetapuks, kuid Arraku karjäärile see punkti ei pannud. Nüüd on hakatud taastõlgendama kogu tolleaegset loomingut ning kunstnikud, kes on vahepeal kunsti võimueliidi tõttu unustusehõlma vajunud, leiavad jälle koha muuseumites. Headeks näideteks on siin Ludmilla Siim ja Lembit Sarapuu.