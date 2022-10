Margit Pehk-Mõttus: riik laristab. Eakad suunatakse kõige kallima lahenduse juurde

Riik plaanib senisest märksa suuremas mahus kompenseerida hooldekodukoha maksumust. Suurepärane, et selline suur probleem on lahendada võetud. Kuid kurb tõsiasi on see, et kui omavalitsustel pole anda vajaminevas mahus sellist soodsat teenust, nagu on tugiisiku või hooldaja visiit, tuleb inimesed suunata kõige kallima võimaliku lahenduse juurde.