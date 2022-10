Jõulujazz toob Eestisse artistid Islandilt Kamerunini

Festivali programmis on 16 kontserti, esinevad üheksa maa artistid. Festivali peaesineja, päikseline USA bassist ja laulja Richard Bona, kes võlub kuulajaid oma lihtsa oleku, hea huumorisoone ja siira muusikaga, on Eestis käinud varemgi, kuid esmakordselt teeb koostööd Estonian Dream Big Bandi ning Siim Aimlaga. Maria Faust, Tallinna Kammerorkester, Taani plokkflöödimängija Michala Petri ning dirigent Tõnu Kaljuste toovad publikuni Fausti uudisteose „Si vis amari, ama“, mis on autori sõnul läbilõige naise elust — kasvamisest, küpsemisest ja emotsioonidest / erinevatest seisunditest. Janno Trump Clarity Ensamble on endaga lavale kutsunud Rootsi laulja Viktoria Tolstoy, keda kuuleb ka ansambli debüütalbumil „Up North“.

Festivali avab 25. novembril armastatud Eesti pop-soul lauljatar Anett, kes esitleb laiendatud koosseisus oma teist täispikka albumit „Late to the Party“, kus rikkalikke kõlavärve lisavad puhkpillid ning elektroonika. Jõulujazzi lõppkontsert on sel aastal samuti väga eriline, sest esmakordselt saab teoks Vene Teatri ja Jazzkaare ühisprojekt „Vene Teater laulab jazzi“, kus astuvad üles Vene Teatri laulvad näitlejad ning tuntud Eesti jazzmuusikud, tuues publikuni kava jazziklassika pärlitest värsketes seadetes.

Tallinna Toomkirikus musitseerib eestlastele juba tuttav Norra saksofoniäss Trygve Seim koos Norra pianisti, helilooja ja arranžeerija Andreas Utnemiga. Kõlavad traditsiooniliste Skandinaavia jõululaulude uued seaded peatselt ilmuvalt duoalbumilt „Christmas Songs“. Ameerika vokaaljazzi esindab festivalil lauljatar Dana Masters, kes on üles kasvanud motown’i, gospeli, soul’i, blues’i ja funk’i külluslike kõlade saatel ning seda kõike oma muusika, sügava maheda hääle ja lavalise olekuga publikuni toob. Belgia-Prantsuse trio Darrifourcq/Hermia/Ceccaldi on Euroopa nüüdisjazzi eripärasemaid ansambleid, kus saksofoni ja trummide rütmimustrite kõrval lisab kõlavärvi tšello.