Rainer Pesti: meie SKP on Rootsi 1989. aasta tasemel, mahajäämus on kolossaalne ja kasvab veel

Raiemahud pakuvad endiselt kirge, aga see on katse vältimatut muuta. Varsti saab metsaomanik suurimat tulu hoopis selle eest, kui ta metsa kasvama jätab ja saab seeläbi võimaluse müüa CO2 kvooti. McKinsey prognooside kohaselt kasvab vabatahtliku süsiniku kauplemise turumaht selle kümnendi alguse 0,5 miljardilt kümnendi lõpuks 50 miljardini. See muudab senist metsatööstust tundmatuseni, kuid õnneks on siin Eesti idufirmad esirinnas. Eraldi küsimus on, kas meie metsatööstus on selleks valmis?