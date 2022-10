Seda limonaadi teavad Eestis kõik. Tegu on karamellikarva joogiga, mida aastaid toodeti Tartu Õlletehases ja nüüd toodetakse A. Le Coqis. Selle maitse on magus ja raskesti kirjeldatav. Midagi on selles tuttavat, midagi aga väga erilist. Selgub, et erilise maitse allikas pärineb Venemaalt, kust sõja tõttu enam koostisosi hankida ei saa.