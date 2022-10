Paljud Ukraina-vastase sõja tõttu Eestis tehtud muudatused puudutavad kõige teravamalt siinset vene kogukonda. Riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) ütleb, et praegu on parim aeg Eesti komberuumil end kehtestada.

Riina Solman näeb sisejulgeolekuohtu pigem eestlaste omavahelises läbisaamises. FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia