Vastuseks sellele, et Venemaa annekteeris neljas Ukraina oblastis okupeeritud alad, esitas Ukraina eelmisel reedel avalduse kiirendatud korras NATO-ga liituda. Sarnane ühinemisprotsess on juba pooleli Soomel ja Rootsil, neilgi läheb see üle kivide ja kändude. Ent kui tõenäoline on, et NATO võtab vastu parasjagu sõjas oleva riigi?