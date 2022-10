Hanno Pevkur: EKRE süüdistused Eesti kaitseväe suunas on igapäevased. Kelle huvides seda tehakse?

Vaatame veel fakte: EKRE esimees Martin Helme on oma kurikuulsas raadiosaates väitnud järgmist: „Ütlen siin täie selgusega, et ameeriklased ei täida oma liitlaskohustusi Euroopas, ameeriklased ei hakka Venemaaga sõdima, et päästa kas Balti riike või Saksamaad või Prantsusmaad.“ Reaalsus on aga see, et Ameerika Ühendriigid on tänaseks absoluutnumbrites suurim Ukraina abistaja ja toetab tugevalt ka NATO idatiiva tugevdamist. Fooni loomiseks halvustati saates ka mobilisatsiooni korraldust, kuigi riik oli alustanud lisaõppekogunemiste tegemisega.