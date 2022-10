Rein Veidemann: Loovus! Kohustus! Vastutus! Eesti kirjanike liit 100

„Loovus! Kohustus! Vastutus!“ Need kolm sõna võiksid või isegi peaksid juhtmõttena ehtima saja-aastaseks saanud Eesti kirjanike liidu vappi. Ammusel ajal oli igal käsitööliste tsunftil või gildil niisugune ühendav sümbol. Ja eks kirjanike institutsiooniline kogukondki määratle end eeskätt kutseühinguna. Aga suhtugem vappi pigem kujutluslikult. Igal juhul väärib see mõttekujunagi deviisi. Akordina kannavad need kolm sõna endas iga kirjaniku, tõlkija, kirjanduskriitiku, aga miks ka mitte iga ajakirjaniku, toimetaja, literaadi eetilist imperatiivi või usutunnistust. Viimati on kirjaniku kui sõnakunstniku eetilist mõõdet rõhutanud kirjanike liidu praegune esimees Tiit Aleksejev: kirjaniku asemel või kõrval kõneldagu laiemalt kirjanikust kui humanitaarist (Sirp, 30. september 2022).