Põhja-Korea arendab tuumajõudu muret tekitaval kiirusel

Sellele viitab mitu välist näitajat. Tuumariik on teinud sel aastal raketikatsetusi rekordilises tempos. Kui 2020. aastal tehti vaid neli raketikatsetust, siis alates eelmise aasta sügisest on katsetuste sagedust kiirendatud. 2021. aastal tehti kaheksa raketikatsetust ja tänavu on neid olnud juba üle 30. Teisipäeval tulistati välja keskmaa ballistiline rakett, mis lendas üle Jaapani kirdeosa, kus anti evakueerimisteated ja peatati rongiliiklus. Rakett maandus Jaapani meres. Viimati rikkus Põhja-Korea raketikatsetusega Jaapani õhuruumi 2017. aastal, kokku on seda alates 1998. aastast juhtunud seitse korda.