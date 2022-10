JUHTKIRI | Tuumasõjast haukuv Putin ei hammusta

Peaaegu kõik Kremli peremehe Vladimir Putini biograafid on ära märkinud loo rotist, keda väike Volodja Leningradi kangialuses vastu seina ajas ja kes teda siis ründas. Ilmselgelt on lugu määratud kandma sõnumit: kes minuga kompromisse ei tee, saab tundma alles tõelist mind ja see tunne pole meeldiv. Diplomaatias tuntakse niisugust käitumist ka „hullu mehe teooriana“ USA presidendi Richard Nixoni järgi, kelle lähikondlased tahtsid panna sovette uskuma, et Nixon on tuumasõja alustamiseks piisavalt segane.