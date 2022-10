NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Paunvere elekter

„Mis seal teada on? No ütle, milline elekter sul on!“

„Jah,“ tõuseb Tõnisson abivalmilt. „Seda kohta ma võin sulle näidata küll. Seina sees on kaks pisikest auku, kas on koi need uuristanud või hiir, mine võta kinni. Justkui seakärssa tuletavad meelde. Vaat nendest aukudest see vigur tulebki. Tule vaata, aga katsuda ei või! Ma korra proovisin ja sain hirmsa suraka.“