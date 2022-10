Allar Jõks: Liisa Pakosta tõi Muinsuskaitseametisse lootuse, mis kiirelt kustutati

Lugedes võrdlust, et Liisa Pakosta tõi ametisse Põhja-Koreaga sarnaneva sisekliima, meenus kahekümne aasta tagune aeg. Õiguskantsleri ametisse astudes oli mu eesmärk viia ametkond Euroopa juhtivate hulka. See tähendas aga valusaid muudatusi ametkonnas, kus üle poole lahkusid. Mõistagi tõi see kaasa karme süüdistusi. Mõned õigustatud, teised mitte.