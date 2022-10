PÄEVA TEEMA | Taavi Veskimägi: LNG terminali tööd on graafikus, gaasivaru piisav. Ärge külvake hirmu

Kui me räägime Eesti ja Soome LNG vastuvõtuvõimekuse loomisest, siis on Eleringi roll olnud toru ehitamine kompressorjaamast kaini ja kaipealsed seadmed. Nende töödega oleme me graafikus ja need saavad õigeaegselt valmis. Vastavalt kahe riigi kokkuleppele liigub LNG ujuvterminal sinna poole lahte, kus vastuvõtuvõimekus varem valmis saab ja see ei ole muutunud. Gaasisüsteemi toimimise ja seega varutuskindluse tagamise seisukohast ei ole oluline, kummas sadamas ujuvterminal paiknema hakkab.