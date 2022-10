Siim Kiisler: valitsuse laenupoliitika on meid võlaorjastav. Mis te arvate, kes selle kinni maksab?

Kuigi valitsuserakonnad on püüdnud avalikkusele selgitada, et järgmise nelja aasta vältel miljardi euroni küündiv laen on mõeldud riigikaitse investeeringuteks ning palgatõusud tulevad prognoositava maksulaekumise arvelt, on riigi rahakott siiski üks – kui kulud ületavad tulusid, peavad riigi kodanikud selle vahe lõpuks ikka ühel või teisel moel kinni maksma.