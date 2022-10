Kerli Altmart: ma ei ole kuulnud peaministrilt ühtegi sõna tapetud Mahsa Amini ja meeleavaldajate toetuseks

22-aastase Mahsa Amini tapmine Iraani moraalipolitsei poolt on toonud kaasa ülemaailmased meeleavaldused. Foto: 2. oktoober, Firenze

Lihtne on olla feminist vabas riigis vabal maal oma elu eest kartmata. Seda enam, kas me võime vaikida sellises olukorras? Iraanlannad paluvad välisriikidel mitte sekkuda, küll aga et nende sõnumit võimendataks nii kaugele ja nii palju kui võimalik.